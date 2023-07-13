Впервые за 40 лет: знаменитый парк в Кисловодске отремонтируют

В Кисловодске решили привести в порядок Комсомольский парк. Ремонтные работы в парке станут первыми за 40 лет, обновление парка обойдется в 360 млн рублей.
Комсомольский парк в Кисловодске ждет масштабная реновация.
"Комсомольский парк Кисловодска впервые за 40 лет будет отремонтирован. При поддержке федерального центра и нашего губернатора Владимира Владимирова приступили к благоустройству Комсомольского парка. На реализацию проекта выделено более 360 млн рублей"
– мэр курорта Евгений Моисеев
Завершить работы планируется за два года, после ремонта в парке будут открыты танцзона и детские площадки, появится фонтан.
Парк площадью 35 га появился в городе в 70-е годы прошлого века, с советских времен в нем ни разу не проводили благоустройство.