Вестник Кавказа

В Кисловодске открылся новый сквер за 26 млн рублей

Кисловодский национальный парк
© Фото: Дарья Мелехова/ “Вестник Кавказа“
В Кисловодске на средства курортного сбора благоустроили сквер. Территория у санатория Семашко включает танцплощадку, детскую площадку и зеленую зону.

Новая территория для отдыха на свежем воздухе открылась после работ по благоустройству в Кисловодске.

Сквер открылся возле санатория имени Семашко, его отремонтировали и озеленили на средства курортного сбора, на реализацию проекта ушла свыше 26 млн рублей.

"Установили уютные лавочки, современный уличный парклет, озеленили территории, обновили плиточное покрытие и, конечно же, предусмотрели детскую игровую зону. А еще в этом сквере мы предусмотрели площадку для курортных танцев"

– градоначальник Евгений Моисеев

Глава курорта отметил, что новые комфортные территории делают город еще более привлекательных для туристов.

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