Сезон фонтанов стартовал в Кисловодске

Кисловодск готовится к высокому туристическому сезону. Сегодня в городе запустили фонтаны. В дальнейшем планируется начала сезона фонтанов в парке Кисловодский.

Кисловодск, один из самых известных курортов Ставропольского края, вновь радует жителей и гостей города открытием сезона фонтанов. Поющий фонтан и два каскада ждут гостий и жителей на центральной площади.

«Несмотря на то, что высокий летний курортный сезон официально ещё не открылся, в Кисловодске уже гостят тысячи отдыхающих. Открытие фонтанов всегда с нетерпением ждут и жители, и гости курорта. Поэтому приняли решение с установлением теплой погоды сразу запускать все городские фонтаны. Конечно же, сделали это празднично и торжественно с песнями и танцами детских и народных творческих коллективов»

– глава города Евгений Моисеев.

По словам градоначальника, открытие сезона фонтанов в Кисловодске – это праздник, который ждет каждого. Также в дальнейшем будут открываться после консервации и ремонта в парке Кисловодский, отметил Моисеев.