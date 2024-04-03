Вестник Кавказа

Сезон фонтанов стартовал в Кисловодске

Сезон фонтанов стартовал в Кисловодске
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Кисловодск готовится к высокому туристическому сезону. Сегодня в городе запустили фонтаны. В дальнейшем планируется начала сезона фонтанов в парке Кисловодский.

Кисловодск, один из самых известных курортов Ставропольского края, вновь радует жителей и гостей города открытием сезона фонтанов. Поющий фонтан и два каскада ждут гостий и жителей на центральной площади.

«Несмотря на то, что высокий летний курортный сезон официально ещё не открылся, в Кисловодске уже гостят тысячи отдыхающих. Открытие фонтанов всегда с нетерпением ждут и жители, и гости курорта. Поэтому приняли решение с установлением теплой погоды сразу запускать все городские фонтаны. Конечно же, сделали это празднично и торжественно с песнями и танцами детских и народных творческих коллективов»

– глава города Евгений Моисеев.

По словам градоначальника, открытие сезона фонтанов в Кисловодске – это праздник, который ждет каждого. Также в дальнейшем будут открываться после консервации и ремонта в парке Кисловодский, отметил Моисеев.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
1700 просмотров

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Кисловодск признан лидером рейтинга оздоровительных курортов

Кисловодск признан лидером рейтинга оздоровительных курортов

Неизвестные сообщили об угрозе взрыва в мэрии Кисловодска

Неизвестные сообщили об угрозе взрыва в мэрии Кисловодска

Канатная дорога в Кисловодске закроется 8 апреля

Канатная дорога в Кисловодске закроется 8 апреля

Кисловодск осушил озеро перед летним сезоном

Кисловодск осушил озеро перед летним сезоном

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы