Вестник Кавказа

Нурмагомедов тренирует бойцов из Дагестана в Кисловодске

Нурмагомедов тренирует бойцов из Дагестана в Кисловодске
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Хабиб Нурмагомедов начал тренировать сборную команды Дагестана по ММА. Кисловодск был выбран неслучайно – здесь уникальные природные условия, благоприятная экология и комфортные тренировочные базы.

Легендарный боец смешанных боевых искусств (ММА) Хабиб Нурмагомедов не только завоевал множество титулов и призов на аренах по всему миру, но и продолжает делиться своим опытом и знаниями с молодыми спортсменами. Недавно он принял решение тренировать сборную Дагестана по ММА в городе Кисловодске.

«В Кисловодске на спортивную базу „Юг спорт“ прибыл чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов. Под руководством непобежденного чемпиона UFC в легком весе проходит подготовка сборной команды Дагестана по ММА»

– глава курорта Евгений Моисеев.

Отметим, что Кисловодск был выбран Хабибом не случайно. Здесь уникальные природные условия, благоприятная экология и комфортные тренировочные базы, которые помогают спортсменам сосредоточиться на тренировках и повысить свою выносливость.

Тренировки под руководством Хабиба – это не только физический труд, но и работа над техникой, тактикой и психологической устойчивостью. «Дагестанский орел» не только делится своими секретами успешных выступлений, но и вдохновляет спортсменов на большие свершения.

  

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