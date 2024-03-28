Вестник Кавказа

Нурмагомедов выступит на турнире UFC в Саудовской Аравии

Бойцовские перчатки
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Боец Саид Нурмагомедов станет участником турнира UFC в Саудовской Аравии. Его соперником станет Монтел Джексон. Нурмагомедов имеет на счету 19 побед.

Российский боец смешанных единоборств Саид Нурмагомедов станет участником турнира UFC, который пройдет 22 июня в столице Саудовской Аравии – Эр-Рияде.

Россиянин разделит клетку с Монтелом Джексоном, который не выходил в октагон около года. На его счету – четыре победы. Нурмагомедов одержал 19 побед в смешанных единоборствах.

Напомним, главным боем вечера станет противостояния австралийца Роберт Уиттакера и представителя ОАЭ Хамзата Чимаева. На турнире также должны подраться россияне Сергей Павлович и Александр Волков.

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