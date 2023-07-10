В Кавминводах откроются два новых отеля сети «Азимут»

Опубликовано: 16:57, 10 июл 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В Кисловодске и Ессентуках появится два новых отеля сети «Азимут». Это известные санатории, до недавнего времени принадлежавшие Управделами президента Украины. «Азимут» проведет ремонт и ребрендинг санаториев и откроет их для туристов.

Два санатория пополнили гостиничную сеть Azimut Hotels. Оба они находятся в Кавминводах, это "Санаторий имени Семашко" в Кисловодске и санаторий "Вернер" в Ессентуках.

"К семье Azimut Hotels добавились два санатория, которые будут работать под брендом "РЖД-Здоровье" - это санаторий имени Семашко (Кисловодск) и санаторий "Украина" (Ессентуки) - переименован в санаторий "Вернер" (Ессентуки)"

– «Азимут»

До недавнего времени оба санатория были во владении Управделами президента Украины.

Санаторию имени Семашко более ста лет, он начал работать в 1922 году. В мае 2023 года здравницу из 9 здания продали с аукциона.

Санаторий в Ессентуках принял первых гостей в 1973 году, он изначально был создан как филиал здравницы в Кисловодске. Учреждение ушло с молотка в марте этого года, оздоровительный комплекс включает 7 зданий, пишет ТАСС.

В этом году «Азимут» изучит состояние санаториев, составит план ремонтных работ. В будущем знаменитые санатории откроют свои двери для гостей, общий номерной фонд - 167 комнат.

Кавминводы, на территории которых действует туристический сбор, включают 7 городов, каждый из них является здравницей под открытым небом и ежегодно привлекает тысячи туристов.