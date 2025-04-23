Вестник Кавказа

Возможную дату четвертого раунда переговоров с Ираном озвучили в США

Возможную дату четвертого раунда переговоров с Ираном озвучили в США
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
США и Иран менее чем за месяц провели уже три раунда переговоров по ядерной сделке. Новый раунд может пройти до конца этой недели.

Очередной раунд ирано-американских переговоров, посвященных ядерной сделке, может состояться в ближайшие выходные. Об этом сообщил спецпредставитель президента Соединенных Штатов Стивен Уиткофф.

Он подчеркнул, что они должны пройти либо 10, либо 11 мая.

Спецпредставитель американского лидера также обратил внимание на то, что США намерены добиться согласия по четвертому раунду ядерных переговоров с Исламской Республикой в этот уикенд.

"Если этого не произойдет, то только по причине поездки президента на Ближний Восток"

– Стивен Уиткофф

Напомним, Трамп отправится в ближневосточное турне на следующей неделе. В период с 13 по 16 мая он должен побывать в Саудовской Аравии, ОАЭ и Катаре.

В прошлом месяце представители США и Ирана провели несколько раундов переговоров по ядерной сделке. Первый раунд состоялся на территории Омана, второй прошел в Италии, а третий снова был организован в Омане.

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