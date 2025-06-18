Воздушное пространство открыли в Иране

Власти Ирана приняли решение об открытии воздушного пространства страны. Закрытыми в ближайшее время будут лишь воздушные гавани в Исфахане и Тебризе.

В Иране отменили режим закрытия воздушного пространства. Об этом информирует организация гражданской авиации Исламской Республики.

Там отметили, что в настоящее время работают почти все аэропорты, исключение составляют лишь воздушные гавани Исфахана и Тебриза.

"Согласно запланированному графику, внутренние и международные рейсы из всех аэропортов страны, за исключением аэропортов Исфахана и Тебриза, будут выполняться в течение всего дня с 05:00 утра до 18:00 вечера (с 04:30 до 17:30 мск)"

– организация гражданской авиации

Уточняется, что аэропорты в Исфахане и Тебризе возобновят работу после того, как будет подготовлена вся необходимая инфраструктура.

Напомним, в ночь с 12 на 13 июня ВВС Израиля атаковали военные и ядерные объекты Ирана. После этого власти ИРИ закрыли небо над страной, в дальнейшем этот режим неоднократно раз продлевался.