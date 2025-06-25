"Аэрофлот" временно отказался от полетов в Тегеран

"Аэрофлот" отменил все рейсы в Тегеран в связи с ограничением воздушного пространства. Компания должна была возобновить полеты в Тегеран 4 июля.

Российский авиаперевозчик "Аэрофлот" принял решение отменить все рейсы в Тегеран в связи ограничением воздушного пространства Ирана, пишет пресс-служба компании.

В опубликованном на сайте сообщении говорится, что в связи с продлением ограничений до 10 июля "Аэрофлот" вынужденно корректирует расписание по указанному направлению.

В пресс-службе добавили, что пассажирам предлагается вынужденный возврат билетов или переоформление на другие даты.

"Аэрофлот" должен был возобновить полеты в иранскую столицу с 4 июля. В среду Иран закрыл воздушное пространство над центральным и западным районами страны.