Вестник Кавказа

"Аэрофлот" возобновит полеты в Иран с 4 июля

"Аэрофлот" возобновит полеты в Иран с 4 июля
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Компания "Аэрофлот" готова возобновить прямые рейсы между Россией и Ираном. Первый самолет отправиться из Москвы в Тегеран 4 июля.

Российская авиакомпания "Аэрофлот" намерена возобновить полеты из Москвы в Тегеран с 4 июля, рассказали в пресс-службе авиаперевозчика.

"Аэрофлот" планирует возобновить выполнение рейсов из Москвы в Тегеран после снятия ограничений. Ближайший рейс по расписанию 4 июля"

- пресс-служба "Аэрофлота"

Ранее Росавиация разрешила авиакомпаниям осуществлять рейсы в воздушном пространстве Ирака, Ирана и Иордании. До этого ведомство сняло ограничения на полеты в Израиль в дневное время и в небе над Катаром.

Напомним, что 13 июня Израиль начал военную операцию против Ирана для ликвидации ядерного потенциала Исламской Республики. Позже ВВС США также нанесли несколько ударов по иранским ядерным объектам. С 24 июня между странами действует соглашения о прекращении огня.

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