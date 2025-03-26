Вестник Кавказа

Небо над Ираком, Ираном и Иорданией открыто для россиян

Иллюминатор в самолете
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Россияне снова получили доступ к небу над территориями Ирана, Ирака и Иордании после улучшения обстановки в регионе: авиакомпании снова могут выполнять полеты.

Федеральное агентство воздушного транспорта возобновило полеты в воздушном пространстве Ближнего Востока: авиасообщение снова установлено с Иорданией, Ираном и Ираком, как сообщили в ведомстве (Росавиации).

"Специалисты агентства продолжают мониторинг за работой воздушного транспорта в регионе. В случае изменения ситуации информация будет оперативно доведена до авиакомпаний"

– Росавиация

Напомним, что ранее, в связи с эскалацией ситуации на Ближнем Востоке, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация) ввело ограничения в виде отсутствия полетов над вышеуказанными территориями с 14 июня 2025 года.

Кроме того, стоял запрет на полеты в аэропорты Израиля и Катара. С 25 июня 2025 полеты в небе над ними тоже были возобновлены.

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