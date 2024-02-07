Воздух в Анапе загрязнен сажей после пожара в многоэтажке

Специалисты установили, что после пожара в многоэтажке в Анапе содержание сажи в воздухе превысило нормативные показатели в 40 раз. По факту проводится расследование.

Роспотребнадзор проинформировал о том, что после пожара в многоэтажке в Анапе содержание сажи в воздухе в 40 раз превысило нормы.

«По результатам исследования зарегистрировано превышение гигиенических нормативов по одному показателю: содержание сажи составило 5,6-6,1-17,3 при нормативе - не более 0,15 мг/м3»

– Роспотребнадзор

Уточняется, что иные показатели остались в пределах нормы. В ведомстве подчеркнули, что специалисты продолжают проверять качество воздуха.

В свою очередь в мэрии Анапы отметили, что в городе введен локальный режим ЧС. Специалисты будут обследовать помещения и оценивать, какой ущерб был нанесен жителям горевшей многоэтажки и городу. Напомним, что здание было самостроем. По факту уже открыто уголовное производство.