Вестник Кавказа

Несколько опасных заразных болезней не пустили в Россию на границе

Несколько опасных заразных болезней не пустили в Россию на границе
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Действующая на границе РФ система контроля позволила предотвратить ввоз в Россию 6 опасных болезней, рассказала вице-премьер Татьяна Голикова. Она также отчиталась о создании баз данных по штаммам тысяч заболеваний.

Шесть опасных заболеваний, относящихся к числу инфекционных, удалось остановить на границе России за прошлый год, рассказала зампредседателя правительства Татьяна Голикова.

По ее словам, так сработала существующая на границе система санитарно-карантинного контроля. Вице-премьер подчеркнула, что это помогло сохранить здоровье россиян.

Рассказывая о результатах работы Роспотребнадзора, Голикова отметила, что ведомство ведет работу в 16 странах по всей планете. В некоторых государствах открыты научные центры (например, Бурунди и Гвинея), в другие поставляются мобильные лаборатории – в общей сложности 31 лаборатория действует в Евразии и Африке.

Зампредседателя правительства обратила внимание на то, что именно российские специалисты первыми помогают дружественным странам бороться с опасными инфекционными болезнями.

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