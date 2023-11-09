Чем заболели дети в поезде Тюмень - Адлер? Назван диагноз

Врачи поставили точный диагноз снятым с поезда в Саратовской области детям из ЛНР. Большинство оказались больны ОРВИ.

Детей, возвращавшихся с отдыха в Тюменской области и попавших в инфекционную больницу, лечат от ОРВИ и гриппа А, рассказали в Минздраве РФ.

В ведомстве уточнили, что в стационаре на данный момент находятся 86 детей. У большинства найдена острая респираторная инфекция – такой диагноз поставлен 70 пациентам. У остальных 16 человек оказался грипп А, передает ТАСС.

Напомним, накануне одна девочка скончалась.