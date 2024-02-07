Пожар в Анапе потушили - что известно о ЧП?

Многоэтажный дом горел в Анапе, ликвидация пожара заняла больше 10 часов. Сгорело несколько десятков квартир, жертв нет, эвакуированы 440 жителей.

Вечером во вторник в Анапе произошел крупный пожар в жилом доме. На данный момент возгорание полностью ликвидировано.

Пожар в многоэтажке

Пожар занялся на мансарде 11-этажного дома, расположенного по адресу: улица Объездная, 9 около 17.40. Вскоре огонь распространился, площадь возгорания составила 1 тыс «квадратов». Частично обрушилась кровля.

Эвакуация

Жильцы многоэтажки были оперативно эвакуированы, в связи с этим жертв удалось избежать. Пострадавшим числится один человек. Всего эвакуировали 440 жителей, включая 112 детей. Их временно разместили в местных гостиницах и пансионатах - «Паллада», «Альфа», «Полярные Зори».

Ликвидация пожара в Анапе

Возле горящего здания ограничили автомобильное движение. На месте работали свыше ста специалистов и 35 единиц техники. Локализовать огонь удалось около 22.30, открытое горение ликвидировали к 23.30. Полностью пожар был потушен в четыре утра.

Уголовное дело в связи с пожаром

Причины пожара предстоит выяснить. На месте происшествия работают следователи и криминалисты, а также сотрудники МЧС.

По факту пожара возбуждено уголовное дело по статье о выполнении работ или оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Многоэтажный самострой

По данным прокуратуры Краснодарского края, здание из 10 этажей с мансардой и подвалом является незаконной постройкой, мэрия подавала запрос на снос здания. В 2011 году застройщик через суд ввел многоэтажку в эксплуатацию, жильцы въехали в новый дом. В последующие годы многоквартирное здание так и не было приведено в соответствие градостроительным нормативам. В 2019 году власти города поднимали вопрос о пожарной безопасности объекта.