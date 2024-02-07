Открытое горение ликвидировали в многоквартирном доме в Анапе

Сегодня вечером в одном из жилых домов Анапы вспыхнул пожар. Из дома были эвакуированы сотни жильцов.
Пожарные продолжают бороться с возгоранием, произошедшем сегодня вечером в многоэтажном доме в Анапе. Об этом рассказали 13 февраля в оперативном штабе Краснодарского края.
Ближе к полуночи с открытым горением удалось справиться.
"В 23:30 мск ликвидация открытого горения"
– оперштаб региона
Ранее сообщалось, что огонь охватил 1 тыс кв метров. В результате происшествия частично обрушилась крыша здания, пострадали более 30 квартир. Из дома были эвакуированы около 440 человек.