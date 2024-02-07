Жилой дом на тысячу квадратов горит в Анапе

В Анапе продолжает полыхать пожар в жилом доме. Есть один пострадавший, 440 человек эвакуировано. По факту проводится расследование.

Один человек пострадал, 12 удалось спасти и 440 эвакуировать с мансардной территории одной из многоэтажек в Анапе. Огню удалось захватить территорию в тысячу «квадратов».

«Площадь пожара составляет 1 тыс. кв. м. Продолжается эвакуация жильцов дома»

– МЧС России.

В настоящее время в борьбе с огнем участвует около семи десятков пожарных и несколько десятков машин.

Жители многоэтажки будут размещены в местных отелях. Также им будет предоставлено горячее питание. Местные правоохранители эвакуируют машины. Движение автомобилей в районе ограничено.

По факту проводится расследование. В прокуратуре уже сообщили о том, что здание было возведено незаконно.