Крупный пожар в Ереване – 16 спасательных расчетов задействовано в тушении

На территории склада консервного завода в Ереване произошло возгорание, в результате которого огнем было охвачено 6 тыс квадратных метров. Сейчас на месте ЧП работают более сотни пожарных.

В столице Армении вспыхнул крупный пожар на территории складского помещения консервного завода. По информации МВД республики огонь охватил около 6 тыс квадратных метров.

Сейчас в ликвидации пожара задействованы 16 бригад пожарных и около 140 специалистов.

Медицинская помощь потребовалась двоим людям, которые надышались дыма.

По данным пресс-службы МВД взрыв во время пожара не произошел. На складе хранились стройматериалы и продукты.