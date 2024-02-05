Вестник Кавказа
Эксклюзив — Президентские выборы в Азербайджане 2024

Крупный пожар в Ереване – 16 спасательных расчетов задействовано в тушении

Крупный пожар в Ереване – 16 спасательных расчетов задействовано в тушении
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
На территории склада консервного завода в Ереване произошло возгорание, в результате которого огнем было охвачено 6 тыс квадратных метров. Сейчас на месте ЧП работают более сотни пожарных.

В столице Армении вспыхнул крупный пожар на территории складского помещения консервного завода. По информации МВД республики огонь охватил около 6 тыс квадратных метров.

Сейчас в ликвидации пожара задействованы 16 бригад пожарных и около 140 специалистов.

Медицинская помощь потребовалась двоим людям, которые надышались дыма.

По данным пресс-службы МВД взрыв во время пожара не произошел. На складе хранились стройматериалы и продукты.

Читайте нас в Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
2205 просмотров
реклама

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы