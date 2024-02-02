Аквапарк горел в Ереване

Пламя охватило здание на территории аквапарка в Ереване, подробности пожара рассказали в Спасательной службе Армении.
Речь идет об аквапарке "Джрашхар" в Ереване. Название переводится с армянского языка как "Водный мир".
Сигнал о возгорании на проспекте Мясникяна был получен сегодня ночью в 02:29 по местному времени (01:29 мск).
На место событий сразу же направились спасатели. Они выяснили, что горят склады.
Пожар удалось локализовать менее чем за полчаса, в 02:54 (01:54 мск). Полностью он был ликвидирован в 04:43 (03:43 мск).
Пострадавших нет. Что касается разрушений, то огонь частично уничтожил деревянную крышу на площади примерно 100 кв м. Пострадали и пластмассовые детали.
Напомним, 5 февраля в Ереване в районе Нор Ареш (частная застройка) прогремел взрыв. Погибли два человека, еще несколько пострадали. Были разрушены несколько домов.