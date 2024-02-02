Аквапарк горел в Ереване

Достаточно крупный пожар произошел сегодня ночью в столице Армении. Горело здание, расположенное на территории аквапарка. Его тушили на протяжении двух с половиной часов.

Пламя охватило здание на территории аквапарка в Ереване, подробности пожара рассказали в Спасательной службе Армении.

Речь идет об аквапарке "Джрашхар" в Ереване. Название переводится с армянского языка как "Водный мир".

Сигнал о возгорании на проспекте Мясникяна был получен сегодня ночью в 02:29 по местному времени (01:29 мск).

На место событий сразу же направились спасатели. Они выяснили, что горят склады.

© Фото: Спасательная служба Армении

Пожар удалось локализовать менее чем за полчаса, в 02:54 (01:54 мск). Полностью он был ликвидирован в 04:43 (03:43 мск).

Пострадавших нет. Что касается разрушений, то огонь частично уничтожил деревянную крышу на площади примерно 100 кв м. Пострадали и пластмассовые детали.

Напомним, 5 февраля в Ереване в районе Нор Ареш (частная застройка) прогремел взрыв. Погибли два человека, еще несколько пострадали. Были разрушены несколько домов.