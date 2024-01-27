Магазины, пустыри и свалки: как ликвидировали ереванские кинотеатры?

При СССР кинотеатры были практически в каждом городе, деревне и селе. Районные либо квартальные, они были обязательным культурно-массовым объектом наряду со школами детсадами или больницами. Но в независимой Армении кинотеатры стали исчезать. О тех, которые не сохранились до наших дней, расскажем в этом материале.

"Звартноц". Проспект Азатутяна, 6

На широком ереванском проспекте Азатутяна в доме №6 когда-то работал нетипичный для Еревана кинотеатр.

Что было?

Его история началась одновременно с историей жилого дома, на первом этаже которого разместился "Звартноц". Чаще всего ереванские кинотеатры представляли собой отдельные здания типовой планировки. Однако архитектура дома №6 по проспекту Азатутяна предполагала наличие в нем бомбоубежища. "Звартноц" заметно выделялся на фоне аналогичных общественных зданий, поскольку мог быть использован как долговременное укрытие. Очевидцы отмечали, что из-за нестандартной планировки вход в помещение был неудобным. Скромный вестибюль вмещал две билетные кассы и небольшой бар, минуя который зрители могли войти в зрительный зал на 500 мест. Так как дом №6 был жилым, распознать кинотеатр с улицы было непросто, поэтому среди штатных сотрудников "Звартноца" были художники, которые рисовали оригинальные киноафиши, позже ставшие визитной карточкой кинотеатра. Кроме того, это была вторая по популярности киноплощадка Еревана по просмотру индийских фильмов, которая уступала лишь "Айренику".

Что стало?

"Звартноц" просуществовал до 1996 года, пока не был приватизирован. Он проработал дольше других столичных кинотеатров, поскольку расположение в жилом доме позволяло использовать дефицитную электроэнергию в период веерных отключений. В нулевые "Звартноц" пытались приспособить под супермаркет, магазин одежды и даже игровой салон. Однако жильцы дома выступали категорически против подобных инициатив. Сейчас помещение кинотеатра закрыто.

"Пионер". Улица Теряна, 19

Практически в центре Еревана, на углу улиц Теряна и Пушкина, в здании жилого дома №19 когда-то располагался главный детский кинотеатр столицы АрмССР.

Что было?

Идея открыть кинозал для просмотра исключительно детского кино и мультипликации не была оригинальной. Практически в каждом крупном советском городе был свой "Пионер. В Ереване не нашлось удобного места для строительства молодежного киноцентра, поэтому в середине 1950-х для этих целей был приспособлен первый этаж жилого дома. Примечательным маркером того места была арка дома, пройдя которую юные зрители могли зайти в кинозал.

Что стало?

"Пионер" закрылся в начале 1990-х. Детского кино к тому времени уже не было, но и с показами взрослого, которое имело возрастные ограничения, спасти кинотеатр не удалось. Помещение пустовало не долго, очень скоро там открылся магазин, на месте которого сегодня работает супермаркет.

"Норк". Улица Нансена, 26

В глубине 1-го жилого массива района Нор-Норк, рядом с парком Нансена, на одноименной улице располагался типовой армянский кинотеатр "Норк".

Что было?

Подобно кинотеатру "Арагац", который был открылся одновременно с застройкой ереванского правобережья (Ачапняк), "Норк" был ровесником аналогичного спального района Нор-Норк, который расположился на плато, на значительном удалении от центра города. "Норк" и "Арагац" были очень похожи, поскольку за основу архитектурного дизайна обоих кинотеатров был взят один проект. Однако у "Норка" было несомненное преимущество - соседство с длинной парковой зоной, которая сейчас названа в честь Фритьофа Нансена. Благодаря удачному расположению, дорога к "Норку", как и ожидание премьерных киносеансов, становилось более приятным и уютным.

Что стало?

Кинотеатр закрылся в самом начале 1990-х. Долгое время здание пустовало, пока в 2000 году не было приватизировано. Собственником оказалось частное лицо, которое планировало построить на месте "Норка" жилой комплекс "Нансен парк". Здание снесли, но дальше дело не пошло. Сегодня на этом месте пустырь, который время от времени превращается в стихийную свалку строительного мусора. Лишь несколько несущих колонн, а также остатки фундамента напоминают о том, что на этом месте когда-то был кинотеатр.