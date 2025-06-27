Восемь граждан Ирана из-за нарушений прав человека попали под санкции ЕС

ЕС расширил во вторник санкции в отношении Ирана. В черные списки добавлены еще восемь иранских физических лиц.

Европейский союз включил в санкционные списки восемь граждан Ирана. Такое решение было принято на встрече глав МИД стран-членов Евросоюза, прошедшей в Брюсселе 15 июля.

Там отметили, что данные лица попали под ограничительные меры за преследование оппозиции и нарушение человеческих прав.

"Совет ЕС ввел санкции против восьми иранских физических лиц и одной организации за нарушения прав человека и трансграничные репрессии"

– Совет ЕС

Трансграничные репрессии – преследования иранских оппозиционеров на территории других стран, включая ЕС.