Вестник Кавказа

Восемь граждан Ирана из-за нарушений прав человека попали под санкции ЕС

Восемь граждан Ирана из-за нарушений прав человека попали под санкции ЕС
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
ЕС расширил во вторник санкции в отношении Ирана. В черные списки добавлены еще восемь иранских физических лиц.

Европейский союз включил в санкционные списки восемь граждан Ирана. Такое решение было принято на встрече глав МИД стран-членов Евросоюза, прошедшей в Брюсселе 15 июля.

Там отметили, что данные лица попали под ограничительные меры за преследование оппозиции и нарушение человеческих прав.

"Совет ЕС ввел санкции против восьми иранских физических лиц и одной организации за нарушения прав человека и трансграничные репрессии"

– Совет ЕС

Трансграничные репрессии – преследования иранских оппозиционеров на территории других стран, включая ЕС.

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