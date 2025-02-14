Вопросы стратегического партнерства обсудили лидеры Казахстана и Турции

Токаев и Эрдоган провели во вторник встречу в Анкаре. На ней лидеры Казахстана и Турции поговорили о текущем взаимодействии двух стран и его перспективах.

В Анкаре 29 июля прошла встреча президентов Турции и Казахстана. Об этом сказано на портале главы казахстанского государства.

Центральными темами встречи Реджепа Тайипа Эрдогана и Касым-Жомарта Токаева стали текущее взаимодействие двух стран и перспективы дальнейшего развития стратегического партнерства между ними. Особое внимание уделялось вопросам укрепления сотрудничества в торговле, экономике, инвестициях и культурно-гуманитарной сфере.

"По итогам переговоров Касым-Жомарт Токаев и Реджеп Тайип Эрдоган подписали Совместную декларацию между Казахстаном и Турцией по итогам 5-го заседания Совета стратегического сотрудничества высокого уровня, а также решение пятого заседания Совета стратегического сотрудничества высокого уровня между Казахстаном и Турцией"

– пресс-служба Акорды

В общей сложности в ходе поездки Токаева в Турцию оформлено 18 межправительственных и межведомственных документов. Они охватывают основные направления сотрудничества – торговлю, инвестиции, энергетику, транспорт, образование и др.