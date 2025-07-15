Токаев начал официальный визит в Анкару с посещения мавзолея Ататюрка

Прибывший накануне в столицу Турции Анкару с официальным визитом президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев начал его сегодня с посещения мавзолея первого президента страны Мустафы Кемаля Ататюрка.

В столице Турции Анкаре сегодня стартовал официальный визит президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева, прилетевшего накануне, сообщили в Акорде.

В первую очередь глава Казахстана посетил мавзолей первого президента страны Мустафы Кемаля Ататюрка, передает Sputnik Казахстан.

"Почтив память великого государственного деятеля в мавзолее Аныткабир, президент Казахстана оставил памятную запись в Книге почетных гостей"

- Акорда

В оставленной казахстанским лидером записи он выразил уверенность в том, что дружба Казахстана и Турции будет укрепляться и в будущем, а также пожелал братскому народу Турции благополучия и процветания.

Далее президент страны и члены официальной казахстанской делегации возложили цветы к мавзолею.

Напомним, планируется, что сегодня в Анкаре состоится Совет стратегического сотрудничества. Также ожидается, что лидеры Турции и Казахстан проведут переговоры, в рамках которых обсудят отношения двух стран.