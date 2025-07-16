Токаев прилетел в Анкару

Лидер Казахстана Токаев прибыл в Турцию, где примет участие в Совет стратегического сотрудничества.
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прибыл в Анкару. В столице Турции его встретил турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган, передают СМИ.
Самолет Токаев приземлился в аэропорту Эсенбога. В честь прибытия высокого гостя была проведена торжественная церемония встречи с почетным караулом.
Отметим, что 29 июля в Турции состоится Совет стратегического сотрудничества. Лидеры Турции и Казахстан проведут переговоры, в рамках которых обсудят отношения двух стран.