Вестник Кавказа

Токаев и Эрдоган проведут в Анкаре Совет стратегического сотрудничества

Реджеп Тайип Эрдоган
© Фото: Сайт президента Турции
Президент Казахстана совершит визит в Турцию, где 29 июля планируется провести Совет стратегического сотрудничества высокого уровня. Прошлое заседание Совета состоялось три года назад.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на этой неделе совершит официальный визит в Турцию.

В Анкаре Токаев и лидер Турции Реджеп Тайип Эрдоган проведут переговоры, обсудят укрепление стратегического партнерства двух государств. Состоится пятое заседание Совета стратегического сотрудничества высокого уровня между Казахстаном и Турцией.

На встрече Совета будет обсуждаться торговое и экономическое сотрудничество Турции и Казахстана, инвестиции, развитие Срединного коридора (ТМТМ), модернизация оборонной промышленности, поддержка медиаинициатив и продвижение культурных проектов.

Прошлое заседание Совета было проведено три года назад, на нем стороны согласовали ряд инициатив в различных сферах, в том числе энергетике, транспорте, инвестициях, внешней политике, военно-промышленном сотрудничестве.

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