Токаев и Эрдоган проведут в Анкаре Совет стратегического сотрудничества

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на этой неделе совершит официальный визит в Турцию.
В Анкаре Токаев и лидер Турции Реджеп Тайип Эрдоган проведут переговоры, обсудят укрепление стратегического партнерства двух государств. Состоится пятое заседание Совета стратегического сотрудничества высокого уровня между Казахстаном и Турцией.
На встрече Совета будет обсуждаться торговое и экономическое сотрудничество Турции и Казахстана, инвестиции, развитие Срединного коридора (ТМТМ), модернизация оборонной промышленности, поддержка медиаинициатив и продвижение культурных проектов.
Прошлое заседание Совета было проведено три года назад, на нем стороны согласовали ряд инициатив в различных сферах, в том числе энергетике, транспорте, инвестициях, внешней политике, военно-промышленном сотрудничестве.