Токаев приедет в Турцию

Касым-Жомарт Токаев совершит 29 июля визит в Турцию. У него состоятся переговоры с Реджепом Тайипом Эрдоганом.
Казахстанский президент Касым-Жомарт Токаев совершит официальный визит в Турцию 29 июля, сообщает пресс-служба Акорды.
Руководитель государства приедет в Турцию по приглашению своего коллеги Реджепа Тайипа Эрдогана. Лидеры стран проведут переговоры для укрепления партнерства Астаны и Анкары.
Кроме того, главы Казахстана и Турции проведут пятое заседание Совета стратегического сотрудничества высокого уровня.