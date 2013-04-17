Вопросы сотрудничества обсудили Армения и Швеция

Замглавы МИД Армении провел встречу с госсекретарем МИД Швеции. Она состоялась сегодня в Соединенных Штатах.

Во вторник, 29 июля, в Нью-Йорке состоялась встреча замглавы МИД Армении Ваана Костаняна и госсекретаря МИД Швеции Дага Хартелиуса. Об этом сказано в сообщении МИД Армении.

В ходе переговоров обсуждалось сотрудничество Еревана и Стокгольма. Было подчеркнуто, что отношения двух стран, основанные на общих ценностях, динамично развиваются.

Костанян и Хартелиус также подтвердили готовность активизировать взаимодействие по ряду направлений, включая кибербезопасность, ядерную энергетику и борьбу с дезинформацией.

Замглавы армянского внешнеполитического ведомства проинформировал собеседника о ходе сотрудничества Армении с Евросоюзом, отметив стремление правительства республики к углублению отношений с ЕС.

Помимо этого, участники встречи коснулись текущих региональных и международных событий. В частности, они поговорили о нормализации отношений Армении с Азербайджаном и Турцией.