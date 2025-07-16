Вестник Кавказа

Армения выйдет из ОДКБ в феврале 2026 года – СМИ

Флаги стран-членов ОДКБ
© Фото: Межпарламентская Ассамблея государств — участников СНГ
Как сообщают армянские СМИ, Ереван выйдет из ОДКБ в феврале следующего года.

Армения намерена покинуть Организацию Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в феврале 2026 года, информирует hraparak.am со ссылкой на источники. 

"По нашим данным, Никол Пашинян сказал нескольким своим соратникам, что в феврале следующего года Армения, по всей видимости, выйдет из ОДКБ"

– сообщение СМИ 

Отметим, что вчера премьер Армении Никол Пашинян заявил, что выход республики из состава ОДКБ является наиболее вероятным сценарием. 

Процесс дистанцирования Армении от организации начался в прошлом году, когда Ереван заявил о приостановке участия в мероприятиях ОДКБ, а также не выплатил взносы.

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