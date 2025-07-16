Армения выйдет из ОДКБ в феврале 2026 года – СМИ

Как сообщают армянские СМИ, Ереван выйдет из ОДКБ в феврале следующего года.
Армения намерена покинуть Организацию Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в феврале 2026 года, информирует hraparak.am со ссылкой на источники.
"По нашим данным, Никол Пашинян сказал нескольким своим соратникам, что в феврале следующего года Армения, по всей видимости, выйдет из ОДКБ"
– сообщение СМИ
Отметим, что вчера премьер Армении Никол Пашинян заявил, что выход республики из состава ОДКБ является наиболее вероятным сценарием.
Процесс дистанцирования Армении от организации начался в прошлом году, когда Ереван заявил о приостановке участия в мероприятиях ОДКБ, а также не выплатил взносы.