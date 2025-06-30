Пашинян заявил о намерении Еревана покинуть ОДКБ

Ереван готовится к выходу из ОДКБ. Ранее республика заморозила участие в организации, а также прекратила выплаты.

Власти Армении определились с позицией по ОДКБ. Премьер-министр страны Никол Пашинян сообщил, что выход Армении из ОДКБ является наиболее вероятным сценарием.

"Что касается вопроса о выхода или невыходе из ОДКБ. Скажу, что наиболее вероятно, что Армения выйдет из ОДКБ, чем разморозит свое участие"

– Никол Пашинян

Отметим, что Пашинян сегодня сообщил о подаче заявки Еревана на вступление в ШОС. Политик также заявил, что у Еревана сложились уважительные и открытые отношения с российским лидером Владимиром Путиным, а также с премьером РФ Михаилом Мишустиным. По словам Пашиняна, Армения стремится к добрососедским отношениям с Россией.

"У меня очень уважительные, открытые, искренние, прозрачные отношения с президентом РФ Владимиром Путиным. У меня очень открытые, искренние, прозрачные отношения с председателем правительства Михаилом Мишустиным"

– Никол Пашинян

В конце прошлого года власти Армении заявили о приостановке своего участия в ОДКБ. В начале лета этого года глава МИД страны Арарат Мирзоян заявил, что Ереван не стал выплачивать взносы в организацию за 2024 год.

В Москве позицию Армении по ОДКБ назвали "суверенным решением", напомнив о пользе, которую несет членство в организации.