Вестник Кавказа

Пашинян заявил о намерении Еревана покинуть ОДКБ

Пашинян заявил о намерении Еревана покинуть ОДКБ
© Фото: Сайт премьер-министра Армении
Ереван готовится к выходу из ОДКБ. Ранее республика заморозила участие в организации, а также прекратила выплаты.

Власти Армении определились с позицией по ОДКБ. Премьер-министр страны Никол Пашинян сообщил, что выход Армении из ОДКБ является наиболее вероятным сценарием. 

"Что касается вопроса о выхода или невыходе из ОДКБ. Скажу, что наиболее вероятно, что Армения выйдет из ОДКБ, чем разморозит свое участие"

– Никол Пашинян

Отметим, что Пашинян сегодня сообщил о подаче заявки Еревана на вступление в ШОС. Политик также заявил, что у Еревана сложились уважительные и открытые отношения с российским лидером Владимиром Путиным, а также с премьером РФ Михаилом Мишустиным. По словам Пашиняна, Армения стремится к добрососедским отношениям с Россией. 

"У меня очень уважительные, открытые, искренние, прозрачные отношения с президентом РФ Владимиром Путиным. У меня очень открытые, искренние, прозрачные отношения с председателем правительства Михаилом Мишустиным"

– Никол Пашинян 

В конце прошлого года власти Армении заявили о приостановке своего участия в ОДКБ. В начале лета этого года глава МИД страны Арарат Мирзоян заявил, что Ереван не стал выплачивать взносы в организацию за 2024 год. 

В Москве позицию Армении по ОДКБ назвали "суверенным решением", напомнив о пользе, которую несет членство в организации.

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram
655 просмотров

Вам может быть интересно

Видео

Все видео





Tакже по теме

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.