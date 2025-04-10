Лавров: Армения все еще остается членом ОДКБ

Армения остается членом ОДКБ, что налагает на нее обязательства, в том числе по уплате взносов, заявил Лавров. Москва продолжит ждать от Еревана ясности по поводу ее участия в ОДКБ.

В Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) по-прежнему исходят из того, что Армения является полноправным членом объединения, рассказал по итогам Совета министров иностранных дел ОДКБ (СМИД ОДКБ) глава российского МИД Сергей Лавров.

"Мы по-прежнему считаем Армению полноправным членом этой организации, но, безусловно, полноправное членство предполагает участие и соблюдение всех обязательств, которые вытекают из уставных документов ОДКБ. Включая, кстати, уплату взносов"

– Сергей Лавров

По его словам, участники СМИД ОДКБ "приняли к сведению", что глава армянского МИД Арарат Мирзоян вновь не приехал на это мероприятие.

"Мы исходим из того, что главы наших государств, когда они встречались в составе ОДКБ, приняли к сведению тоже факт отношения Армении к ОДКБ"

– Сергей Лавров

Министр добавил, что согласно заявлениям, которые делаются в Ереване, тенденции развиваются в "многовекторном контексте". Армения остается в ЕАЭС и ОДКБ, при этом стремится в Евросоюз. Лавров подчеркнул, что на армянское руководство не оказывается давления со стороны РФ и других партнеров.

"Будем ожидать ясности во всех этих вопросах, но все мы понимаем, что если Армения будет отворачиваться от своих союзников, от своих ближайших партнеров, от соседей, едва ли это пойдет на пользу армянскому народу"

– Сергей Лавров

Согласно официальной позиции Еревана, членство Армении в ОДКБ в настоящее время заморожено. Решение о выходе из Организации пока не принято.