Вестник Кавказа

Глава МИД Армении не приедет на министериал ОДКБ

Глава МИД Армении не приедет на министериал ОДКБ
© Фото: МИД Армении
Арарат Мирзоян пропустил заседание совета глав МИД ОДКБ. Мероприятие пройдет в Кыргызстане, в нем примет участие Сергей Лавров.

Руководитель армянской дипломатии Арарат Мирзоян не приедет на заседание совета министров иностранных дел Организации договора о коллективной безопасности.

Информацию об этом распространила пресс-служба внешнеполитического ведомства Кыргызстана.

"Министр иностранных дел Армении Мирзоян не приедет"

- МИД Кыргызстана

Данное мероприятие состоится сегодня в Чолпон-Ате. Россию на заседании представит руководитель МИД Сергей Лавров.

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