Глава МИД Армении не приедет на министериал ОДКБ

Арарат Мирзоян пропустил заседание совета глав МИД ОДКБ. Мероприятие пройдет в Кыргызстане, в нем примет участие Сергей Лавров.
Руководитель армянской дипломатии Арарат Мирзоян не приедет на заседание совета министров иностранных дел Организации договора о коллективной безопасности.
Информацию об этом распространила пресс-служба внешнеполитического ведомства Кыргызстана.
"Министр иностранных дел Армении Мирзоян не приедет"
- МИД Кыргызстана
Данное мероприятие состоится сегодня в Чолпон-Ате. Россию на заседании представит руководитель МИД Сергей Лавров.