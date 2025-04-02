Вестник Кавказа

Военные Армении обстреляли позиции Азербайджана

Военный Азербайджана
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Армянские военные открыли огонь по позициям Азербайджана. Обстрелы были произведены возле Ханазаха.

Утром 10 мая позиции азербайджанской армии подверглись обстрелу со стороны Армении из стрелкового оружия. Инцидент произошел возле поселения Ханазах. 

"Министерство обороны Армении, распространив информацию о якобы открытом подразделениями азербайджанской армии огне в направлении населенного пункта Ханазах и повреждении жилого дома, пытается сформировать у международной общественности ложное мнение и подготовить почву для очередной провокации. Данное заявление не соответствует действительности и носит дезинформационный характер" 

– Минобороны Азербайджана 

В заявлении азербайджанского оборонного ведомства отмечается, что ВС Азербайджана никогда не открывают огонь по гражданским объектам. Военные республики предпринимают адекватные меры при необходимости. 

Отметим, что в начале апреля этого года Армения неоднократно обстреливала позиции Азербайджана.

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