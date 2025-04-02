Военные Армении обстреляли позиции Азербайджана

Утром 10 мая позиции азербайджанской армии подверглись обстрелу со стороны Армении из стрелкового оружия. Инцидент произошел возле поселения Ханазах.
"Министерство обороны Армении, распространив информацию о якобы открытом подразделениями азербайджанской армии огне в направлении населенного пункта Ханазах и повреждении жилого дома, пытается сформировать у международной общественности ложное мнение и подготовить почву для очередной провокации. Данное заявление не соответствует действительности и носит дезинформационный характер"
– Минобороны Азербайджана
В заявлении азербайджанского оборонного ведомства отмечается, что ВС Азербайджана никогда не открывают огонь по гражданским объектам. Военные республики предпринимают адекватные меры при необходимости.
Отметим, что в начале апреля этого года Армения неоднократно обстреливала позиции Азербайджана.