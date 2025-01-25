Север Азербайджана потрясли подземные толчки

В Гусарском районе произошло землетрясение, магнитуда составила 3,1 балла. Очаг подземных толчков находился на глубине 8 км.

Землетрясение было зафиксировано ночью в Гусарском районе Азербайджана, пишет Бюро по изучению землетрясений Республиканского центра сейсмологической службы при НАНА.

Там заявили, что магнитуда подземных толчков составила 3,1 балла. Колебания земной коры были выявлены в 4 км к востоку от станции Гусар.

Подчеркивается, что очаг землетрясения располагался на глубине 8 км. Информации о пострадавших и разрушениях нет.