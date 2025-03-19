Вестник Кавказа

Границу Таджикистана и Кыргызстана потрясло землетрясение

Границу Таджикистана и Кыргызстана потрясло землетрясение
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
На границе Кыргызстана и Таджикистана произошло землетрясение. Серьезных разрушений на территории стран не выявлено.

Кыргызстанский институт сейсмологии сообщил, что на границе Кыргызстана и Таджикистана зафиксировано землетрясение.

Магнитуда подземных толчков составила 4,3 балла. Колебания земной коры произошли в 4:20 по местному времени. Очаг находился на территории Таджикистана.

В институте отметили, что в селах Кара-Тейит, Карамык, Шибээ интенсивность подземных толчков была около 3 баллов. Серьезных разрушений на территории страны не обнаружено.

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