Вестник Кавказа

Землетрясение силой 4 балла потрясло Стамбул

Трещина на доме
© Фото: Елизавета Перелыгина/ “Вестник Кавказа“
Турецкие сейсмологи зафиксировали сегодня новое землетрясение в Турции. Оно произошло на территории Стамбула.

В субботу, 3 мая, в Стамбуле произошло землетрясение. Об этом пишут турецкие средства массовой информации.

Сила подземных толчков составила 4 балла. Они ощущались местными жителями и гостями города.

На данный момент информация о разрушениях и пострадавших не поступала.

В прошлую среду в Стамбуле произошло сильное землетрясение магнитудой 6,2, после чего последовало три сотни афтершоков. В результате подземных толчков пострадало около 250 человек, повреждения получили почти 4,3 тыс зданий. Экстренные службы города перешли в режим повышенной готовности.

Специалисты прогнозируют, что афтершоки в Турции будут происходить в течение нескольких недель после случившегося. В связи со случившимся президент страны Реджеп Тайип Эрдоган дал поручение как можно скорее провести работы по упрочению сейсмостойкости зданий в Стамбуле.

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