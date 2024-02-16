Военно-Грузинскую дорогу расчистили от снега

Дорожные власти Грузии расчистили от снега Военно-Грузинскую дорогу – движение по трассе, соединяющей Россию и Грузию, с 19:40 открыли для всех видов транспорта, на этот момент здесь собралась очередь из почти 500 большегрузов.

Военно-грузинская дорога снова открылась для всех видов автотранспорта, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Северной Осетии.

"В связи с расчисткой дорожного полотна на территории Грузии, возможностью обеспечения безопасного проезда автотранспортных средств... разрешено движение всех видов автотранспортных средств на участке город Владикавказ - населенный пункт Ларс в обоих направлениях с 19:40 16 февраля до особого распоряжения"

- МЧС Северной Осетии

Движение грузового транспорта по трассе, соединяющей Россию и Грузию, было закрыто больше суток – с 18:40 мск минувшего дня, за это время в электронной очереди на пересечение пункта пропуска "Верхний Ларс" на границе двух стран собралось 458 грузовиков.