Вестник Кавказа

Внешний долг Ирана увеличился почти на 18%

Внешний долг Ирана увеличился почти на 18%
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Внешний долг Ирана на конец сентября 2025 года вырос почти на 18% по сравнению с прошлогодними данными. Основная часть долга – краткосрочные займы.

Иран увеличил внешний долг на 17,6% за год, следует из данных Центрального банка ИРИ.

В этом года на конец шестого месяца иранского года, который приходится на 22 сентября, долг составил $5,38 млрд, тогда как год назад на 21 сентября уровень долга был около $4,58 млрд. Таким образом, за год рост составил 17,6%.

В структуре иранского внешнего долга основная часть суммы приходится на краткосрочные долги – $3,48 млрд, на долгосрочные – $1,9 млрд.

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram
840 просмотров

Вам может быть интересно

Видео

Все видео





Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.