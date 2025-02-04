Внешний долг Ирана увеличился почти на 18%

Внешний долг Ирана на конец сентября 2025 года вырос почти на 18% по сравнению с прошлогодними данными. Основная часть долга – краткосрочные займы.

Иран увеличил внешний долг на 17,6% за год, следует из данных Центрального банка ИРИ.

В этом года на конец шестого месяца иранского года, который приходится на 22 сентября, долг составил $5,38 млрд, тогда как год назад на 21 сентября уровень долга был около $4,58 млрд. Таким образом, за год рост составил 17,6%.

В структуре иранского внешнего долга основная часть суммы приходится на краткосрочные долги – $3,48 млрд, на долгосрочные – $1,9 млрд.