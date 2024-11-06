Вестник Кавказа

Иран выразил готовность поддержать единую валюту БРИКС

Флаги стран БРИКС
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Если страны-участницы БРИКС договорятся о создании единой валюты, то Иран поддержит это решение. При этом страна будет придерживаться национальных интересов.

Иран готов поддержать создание единой валюты БРИКС, если страны-участницы договорятся о ее внедрении, заявила официальный представитель правительства республики Фатеме Мохаджерани.

"Если государства - участники БРИКС придут к выводу об использовании единой и общей валюты, мы также сделаем это. Будем исходить из национальных интересов"

- Фатеме Мохаджерани

Заявление сделано на фоне угрозы нового президента США Дональда Трампа о введении тарифов в 100% на товары из стран БРИКС в случае, если те заменят доллар новой единой валютой. В ответ на это в Кремле подчеркнули, что разговоров о создании общей валюты БРИКС никто не вел, обсуждалась лишь разработка общих инвестиционных платформ.

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