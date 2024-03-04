Власти Крыма обновят Красную книгу полуострова

Министерство природы Крыма приняло решение в текущем 2025 году переиздать Красную книгу республики, со времени прошлого ее издания накопилась масса нужных изменений.

Министерство природы Республики Крым сообщило о переиздании в нынешнем 2025 году Красной книги полуострова, сообщает пресс-служба регионального природоохранного ведомства.

Изменения в издание назрели давно – известно, что новая редакция будет содержать 43 новых объекта животного мира и 50 объектов растительного мира, передает "АиФ-Крым".

Будут в ней и исключения: книгу покинут 16 объектов животного мира и 41 объект растительного мира, говорится в сообщении ведомства.

Напомним, первое российское издание Красной книги региона вышло в конце декабря 2015 года, состоит оно из 2-х томов, первый из которых посвящен фауне, а второй – флоре. Том "Животные" включает 370 видов зверей, обитающих на полуострове, а том "Растения, водоросли и грибы" 405 видов высших и низших растений.