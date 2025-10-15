Власти Еревана все же достроят городской комплекс "Каскад"

Правительство Армении сегодня соберется для того, чтобы решить дальнейшую судьбу незавершенного строительства ереванского городского комплекса "Каскад": горожане выступили за его создание.

Правительство Армении на своем сегодняшнем заседании определится с дальнейшей судьбой проекта реконструкции участка столичного комплекса "Каскад", заявил в ходе заседания Совета старейшин Еревана мэр города Тигран Авинян.

Ранее проект был вынесен на общественное обсуждение, и горожане утвердили его на общественной платформе "Гражданин", отметил градоначальник, передает NEWS.am.

"На незавершенном участке для мэрии Еревана будет построен комплекс площадью 36 тыс кв м, который будет включать в себя музейную часть, концертный зал и банкетный зал на 1000 человек. Вся эта территория будет принадлежать мэрии Еревана"

- Тигран Авинян

Взамен мэрия Еревана разрешит строительство бизнес-комплекса на прилегающей к нему территории на площади 125-130 тыс кв м, в котором заинтересовано само правительство.

Строительство будет вестись параллельно, контролировать его будут представители столичной мэрии, добавил градоначальник.

Говоря о сроках завершения благоустройства "Каскада" в центре столицы, Тигран Авинян выразил надежду, что оно завершится в течение 4-5 лет.