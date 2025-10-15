Власти Еревана все же достроят городской комплекс "Каскад"

Правительство Армении на своем сегодняшнем заседании определится с дальнейшей судьбой проекта реконструкции участка столичного комплекса "Каскад", заявил в ходе заседания Совета старейшин Еревана мэр города Тигран Авинян.
Ранее проект был вынесен на общественное обсуждение, и горожане утвердили его на общественной платформе "Гражданин", отметил градоначальник, передает NEWS.am.
"На незавершенном участке для мэрии Еревана будет построен комплекс площадью 36 тыс кв м, который будет включать в себя музейную часть, концертный зал и банкетный зал на 1000 человек. Вся эта территория будет принадлежать мэрии Еревана"
- Тигран Авинян
Взамен мэрия Еревана разрешит строительство бизнес-комплекса на прилегающей к нему территории на площади 125-130 тыс кв м, в котором заинтересовано само правительство.
Строительство будет вестись параллельно, контролировать его будут представители столичной мэрии, добавил градоначальник.
Говоря о сроках завершения благоустройства "Каскада" в центре столицы, Тигран Авинян выразил надежду, что оно завершится в течение 4-5 лет.