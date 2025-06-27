Власти Азербайджана запретили пикет у посольства России

Митинга у посольства России в Баку 8 июля не будет – власти города запретили проведение пикета у российской дипмиссии партии "Мусават", посчитав его нецелесообразным.

Руководству азербайджанской оппозиционной политической партии "Мусават" не разрешили провести 8 июля пикет перед посольством России в Азербайджане - исполнительная власть азербайджанской столицы сочла такую акцию нецелесообразной.

Таким стал ответ городских властей на требование партийного руководства на ответные шаги по поводу действий российских правоохранителей в Екатеринбурге 27 июня 2025 года.

В исполнительной власти Баку пояснили: проведение оппозицией пикета перед зданием посольства России в Азербайджане 8 июля 2025 года власти города не считают целесообразным.

Напомним, ранее оппозиционная партия "Мусават" собиралась устроить "массовые акции" перед посольством Ирана в Баку, посвятив ее подавлению мирных акций в Иране и "проведению страной антиазербайджанской политики".