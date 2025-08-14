Владимир Путин прибыл в Анкоридж

Борт российского президента Владимира Путина прибыл в аэропорт Анкориджа. После этого ожидается его встреча с президентом США Дональдом Трампом.

Самолет президента России Владимира Путина приземлился в Анкоридже, где пройдет встреча с президентом США Дональдом Трампом, согласно данным СМИ.

У трапа его встретили глава Госдепартамента США Марко Рубио и министр обороны Пит Хегсет. Позже Владимир Путин и Дональд Трамп пожали друг другу руки на красной ковровой дорожке.

По плану их переговоры начнутся в 22:30 по мск и состоятся на военной базе Элмендорф-Ричардсон. По прогнозам Кремля, они могут продлиться около 6-7 часов.