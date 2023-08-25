Владимир Путин поздравил Мехрибан Алиеву с днем рождения

Опубликовано: 19:30, 25 авг 2023 (UTC+3 MSK)

Президент России Владимир Путин поздравил первого вице-президента Азербайджана Мехрибан Алиеву с днем рождения.

Президент РФ Владимир Путин направил поздравительное письмо первому вице-президенту Азербайджана Мехрибан Алиевой. В нем российский лидер поздравил Мехрибан Алиеву с днем рождения.

"Уважаемая Мехрибан Арифовна, Примите сердечные поздравления по случаю Дня рождения", – говорится в письме.

"Высоко ценим Ваш личный вклад в упрочение союзнических отношений между нашими странами. Уверен, что дальнейшее развитие конструктивных многоплановых связей в полной мере отвечает интересам дружественных народов России и Азербайджана"

– Владимир Путин

Глава государства пожелал Мехрибан Алиевой "крепкого здоровья, счастья, благополучия и успехов в государственной деятельности".