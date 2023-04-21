Мехрибан Алиева поздравила мусульман мира с праздником Рамазан

Опубликовано: 9:19, 21 апр 2023 (UTC+3 MSK)

Мехрибан Алиева поздравила соотечественников и всех мусульман мира с праздником Рамазан. Она пожелала всем мусульманам здоровья, любви, радости и прекрасного настроения.

Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева в своих соцсетях опубликовала поздравление по случаю праздника Рамазан.

"Искренне поздравляю весь азербайджанский народ и мусульман мира по случаю священного праздника Рамазан, побуждающего людей к добру, милосердию и состраданию, внимательному и бережному отношению к окружающим, к своим ближним. Да услышит Аллах ваши молитвы и примет ваш пост! Желаю каждому из вас крепкого здоровья, любви, радости и прекрасного настроения. Пусть этот праздник наполнит сердце каждого чистыми помыслами и благими намерениями, принесет в каждый очаг добро, уют и счастье, каждой стране – мир и благополучие!"

– говорится в поздравлении.