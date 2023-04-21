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Мехрибан Алиева поздравила мусульман мира с праздником Рамазан

Мехрибан Алиева поздравила мусульман мира с праздником Рамазан
Мехрибан Алиева поздравила соотечественников и всех мусульман мира с праздником Рамазан. Она пожелала всем мусульманам здоровья, любви, радости и прекрасного настроения.   

Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева в своих соцсетях опубликовала поздравление по случаю праздника Рамазан.

"Искренне поздравляю весь азербайджанский народ и мусульман мира по случаю священного праздника Рамазан, побуждающего людей к добру, милосердию и состраданию, внимательному и бережному отношению к окружающим, к своим ближним. Да услышит Аллах ваши молитвы и примет ваш пост! Желаю каждому из вас крепкого здоровья, любви, радости и прекрасного настроения. Пусть этот праздник наполнит сердце каждого чистыми помыслами и благими намерениями, принесет в каждый очаг добро, уют и счастье, каждой стране – мир и благополучие!"

– говорится в поздравлении.

Ильхам Алиев опубликовал поздравление с Рамазаном

Ильхам Алиев опубликовал поздравление с Рамазаном

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