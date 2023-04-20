Ильхам Алиев опубликовал поздравление с Рамазаном

Азербайджанский лидер в соцсетях разместил публикацию по случаю Рамазан-байрамы.
Праздничная публикация в честь Рамазана появилась на странице президента Азербайджана Ильхама Алиева в соцсети.
Надпись на опубликованном фото гласит: «С праздником Рамазан!».
В Азербайджане Ид аль-Фитр называется Рамазан-байрамы, на государственном уровне мусульманский праздник отмечается в республике с 1993 года. Праздничный день, приходящийся на 21-22 апреля, знаменует собой окончание поста, который верующие держат в священный месяц.