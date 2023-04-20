РУС ENG
Карабахское возрождение Северный кавказ Кавказская геополитика
Новости Анализ Видео

Ильхам Алиев опубликовал поздравление с Рамазаном

Ильхам Алиев опубликовал поздравление с Рамазаном
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Азербайджанский лидер в соцсетях разместил публикацию по случаю Рамазан-байрамы.

Праздничная публикация в честь Рамазана появилась на странице президента Азербайджана Ильхама Алиева в соцсети.

Надпись на опубликованном фото гласит: «С праздником Рамазан!».

В Азербайджане Ид аль-Фитр называется Рамазан-байрамы, на государственном уровне мусульманский праздник отмечается в республике с 1993 года. Праздничный день, приходящийся на 21-22 апреля, знаменует собой окончание поста, который верующие держат в священный месяц.

Рамазан-2023: жители Азербайджана будут отдыхать четыре дня

Рамазан-2023: жители Азербайджана будут отдыхать четыре дня

Читайте также
Читайте нас в Дзен Новости Google News
700 просмотров
Поделиться:
Распечатать:
Подписывайтесь на наш Телеграм канал

РЕКЛАМА

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Лента новостей

Все новости

Видео

English version