Ильхам Алиев опубликовал поздравление с Рамазаном

Опубликовано: 21:47, 20 апр 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Азербайджанский лидер в соцсетях разместил публикацию по случаю Рамазан-байрамы.

Праздничная публикация в честь Рамазана появилась на странице президента Азербайджана Ильхама Алиева в соцсети.

Надпись на опубликованном фото гласит: «С праздником Рамазан!».

В Азербайджане Ид аль-Фитр называется Рамазан-байрамы, на государственном уровне мусульманский праздник отмечается в республике с 1993 года. Праздничный день, приходящийся на 21-22 апреля, знаменует собой окончание поста, который верующие держат в священный месяц.