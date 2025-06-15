Владимир Путин и Си Цзиньпин обсудили ирано-израильский конфликт

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с председателем КНР Си Цзиньпином. Главы государств обсудили обострение конфликта между Ираном и Израилем, а также двусторонние отношения.

Главы России и Китая Владимир Путин и Си Цзиньпин провели дружеский и конструктивный телефонный разговор, его основной темой было текущее обострение ситуации на Ближнем Востоке, а именно ирано-израильский конфликт, сообщил помощник российского президента Юрий Ушаков.

По его словам, политики разговаривали на протяжении примерно часа.

"И как наш президент, так и председатель КНР сказали в завершение, что они очень удовлетворены состоявшимся обменом мнениями"

– Ушаков

Помощник президента отметил, что разговор был полезным, так как Путин и Си обсудили самые актуальные темы как международной повестки, так и двухсторонних отношений.

Ушаков добавил, что позиции Москвы и Пекина сходны – и РФ, и КНР осуждают поступки Израиля, совершаемые в нарушение Устава ООН и в целом норм международного права.

Кроме того, Путин подтвердил, что Россия готова выступить в качестве посредника при урегулировании конфликта между Израилем и Ираном, а Си Цзиньпин, по словам Ушакова, одобрил такую возможность, так как она могла бы помочь деэскалации.

По словам Ушакова, главы государств договорились, что профильные ведомства и службы России и Китая в ближайшие дни будут проводить переговоры по теме ирано-израильского урегулирования.

Помощник президента добавил, что Россия и Китай убеждены: проблема иранской ядерной программы может быть решена только политико-дипломатическими и никак не силовыми методами.