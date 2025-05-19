Владимир Путин поздравил Си Цзиньпина с днем рождения

Путин поздравил Си Цзиньпина с 72-летием, пожелав китайскому лидеру всего самого наилучшего.
Российский президент Владимир Путин направил поздравительное послание председателю КНР Си Цзиньпина по случаю дня рождения китайского лидера, заявил официальный спикер Кремля Дмитрий Песков.
"Президент (РФ Владимир - ред.) Путин сегодня направил телеграмму председателю КНР Си Цзиньпину, в которой тепло поздравил его с днем рождения. Президент пожелал своему китайскому коллеге и другу всего самого наилучшего"
– Дмитрий Песков
Отметим, что китайскому лидеру 15 июня исполняется 72 года.
Напомним, что Си Цзиньпин ранее посетил торжественные мероприятия в России в рамках празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.