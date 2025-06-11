Путин созвонился с Трампом на фоне ирано-израильского конфликта

Президенты Владимир Путин и Дональд Трамп провели переговоры по случаю дня рождения Трампа, посвятив беседу перспективам ирано-израильского конфликта. Оба лидера отметили возможность продолжения ирано-американского диалога по новой ядерной сделке.

Как рассказал помощник российского президента Юрий Ушаков, сегодня вечером состоялись новые телефонные переговоры между Владимиром Путиным и его американским коллегой Дональдом Трампом.

Поводом для звонка стал день рождения Трампа – сегодня американский лидер отмечает семидесятидевятилетие. Владимир Путин поздравил американского президента с этим событием.

После этого разговор сосредоточился на главной теме международной повестки дня – военном конфликте Ирана и Израиля. Как и в разговоре с президентом Ирана Масудом Пезешкианом, Владимир Путин сообщил Дональду Трампу, что Россия осуждает нападение ЦАХАЛ на иранские ядерные и военные объекты.

"В центре обмена мнениями, естественно, находилось опасное обострение обстановки на Ближнем Востоке. Владимир Путин, осудив военную операцию Израиля против Ирана, выразил серьезную обеспокоенность относительно возможной эскалации конфликта, что имело бы непредсказуемые последствия для всей ситуации в Ближневосточном регионе"

– Юрий Ушаков

Помощник президента РФ отметил, что Путин и Трамп разошлись в оценках израильской военной операции "Восстающий лев", однако согласились в том, что продолжение мирных ирано-американских переговоров по новой ядерной сделке вполне возможно.

"Характерно, что российский и американский президенты, несмотря на столь осложнившуюся обстановку, не исключают возвращения к переговорному треку по иранской ядерной программе"

– Юрий Ушаков

Владимир Путин добавил, что Россия неоднократно предлагала варианты мирного урегулирования иранской ядерной проблемы с выходом на приемлемые для всех сторон компромиссы – и поскольку Москва по-прежнему заинтересована в заключении новой ядерной сделки США и Ирана, она продолжит эту работу.

Также президенты поговорили и об украинском вопросе. Путин сообщил, что российская сторона по-прежнему настроена на продолжение диалога с Киевом. Он уточнил, что ближайшая возможность появится после 22 июня. Трамп, в свою очередь, высказался за как можно более оперативное завершение конфликта.

Кроме того, Путин и Трамп затронули и тему сотрудничества СССР и США в годы Великой Отечественной войны, подчеркнув, что в те времена народы двух стран были братьями по оружию.