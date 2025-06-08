Лавров: Россия хочет помочь деэскалации ирано-израильского конфликта

Иранский министр иностранных дел Аббас Аракчи позвонил российскому коллеге Сергею Лаврову. В ходе беседы Лавров отметил намерение России содействовать прекращению боевых действий между Ираном и Израилем.

Сегодня вечером прошли телефонные переговоры между главой МИД РФ Сергеем Лавровым и его иранским коллегой Аббасом Аракчи, посвященные ирано-израильскому военному конфликту и путям нормализации ситуации на Ближнем Востоке.

Как рассказали в российском внешнеполитическом ведомстве, Сергей Лавров заявил о стремлении России содействовать заключению новой ядерной сделки между Ираном и США и урегулированию конфликта между Тегераном и Тель-Авивом.

Российский министр высказал соболезнования по случаю гибели как высшего военного руководства Ирана, так и физико-ядерщиков и рядовых мирных жителей во время ракетных ударов и авианалетов ЦАХАЛ.

Лавров подчеркнул, что, как было сказано в беседе президента Владимира Путина с президентом Масудом Пезешкианом, Россия рассматривает атаку Израиля как нарушение Устава ООН и принципов международного права и выступает с осуждением израильских действий.

Министры договаривались поддерживать связь по теме ирано-израильского конфликта в особенности в преддверии соответствующий дискуссий в Совбезе ООН и МАГАТЭ.