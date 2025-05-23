Баку: Азербайджан никак не участвует в военных атаках на Иран

Азербайджанский министр иностранных дел Джейхун Байрамов созвонился с иранским коллегой Аббасом Аракчи, чтобы обсудить ирано-израильский конфликт. Байрамов подчеркнул, что азербайджанские территории не используются и не будут использованы третьими странами для нанесения ударов по Ирану.

Сегодня днем состоялись телефонные переговоры главы МИД Азербайджанской Республики Джейхуна Байрамова с руководителем внешнеполитического ведомства Исламской Республики Иран Аббасом Аракчи. Главной темой беседы стал ирано-израильской конфликт.

Как подчеркнули в МИД АР, Джейхун Байрамов заверил иранского коллегу, что Баку не допустит использования азербайджанской территории каким бы то ни было иностранным государством для атак на другие страны, в том числе на Иран.

Байрамов также отметил, что Азербайджан считает Иран не только соседним, но и дружественным государством. Он выразил соболезнования Тегерану, потерявшему большую часть высшего военного командования.

Азербайджанский министр призвал к мирному, дипломатическому решению иранской ядерной проблемы на основании международного права и сообщил, что Баку обеспокоен возможными последствиями атак на ядерные заводы в ИРИ.

Кроме того, он сообщил, что для иностранных граждан, желающих эвакуироваться из Ирана, открыта ирано-азербайджанская сухопутная граница. Азербайджан поступил так в связи с закрытием иранского неба для гражданских авиарейсов.